Per Pellegrini c’è solo la Roma

La prossima stagione la Roma potrà contare ancora su Lorenzo Pellegrini. Il numero sette giallorosso infatti ha fatto sapere alla dirigenza che non ha intenzione di lasciare la Capitale, quindi mister Fonseca per la prossima stagione potrà ancora puntare su di lui. La clausola sul suo contratto, che prevede il pagamento di un compenso di 30 milioni di euro, resterà quindi inutilizzata, salvo l’arrivo di scenari apocalittici, che però non dovrebbero verificarsi. Pellegrini porta avanti l’eredità di giocatore romano e romanista con la maglia giallorossa, sperando di tornare a far vincere un trofeo alla società che ormai manca da troppo tempo.

Fonte: Gasport