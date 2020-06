FAZIO: “Siamo tornati in forma, vogliamo il quarto posto. Le vicende societarie non ci distraggono”

Parla all’emittente satellitare il difensore della Roma Federico Fazio, a pochi giorni dalla ripresa del campionato dopo l’emergenza Coronavirus. Queste oe sue parole:

Che motivazioni avete a pochissimo dalla ripartenza?

Le motivazioni sono alte, abbiamo vogliadi ripartire. Ci siamo allenati a casa e poi a Trigoria, vogliamo sentire le emozioni del ritorno in campo.

È stato difficile ritrovare la migliore condizione?

Siamo tornati tutti meglio di quando torniamo in ritiro dopo le vacanze, non ci siamo fermati e ci siamo allenati quasi tutti i giorni a casa. Non abbiamo fatto le partite che facciamo di solito in ritiro, ma solo tra di noi.

La gara secca col Siviglia cosa può cambiare?

Sarà emozionante, è una sfida importante per noi. Ad agosto la squadra starà anche meglio fisicamente.

Corsa Champions: il Napoli è in forma, l’Atalanta ha dato dimostrazione di solidità, quante chance avete?

Siamo a meno tre, ma ci crediamo fino all’ultima partita. Abbiamo dodici partite, sarà una grande sfida per noi. Abbiamo la voglia di tornare a giocare la Champions.

Le vicende societarie, il club in vendita, possono distrarvi?

No, assolutamente. Abbiamo voglia di ritrovarci in campo, non ci sono distrazioni. Pensiamo solo a centrare la Champions League e all’Europa League.

