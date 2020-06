DZEKO: “Amo tutto di Roma, contento di far parte di questo fantastico club. La doppietta in casa del Chelsea il mio momento migliore”

Torna a parlare Edin Dzeko, capitano della Roma. Il bosniaco infatti, tramite il profilo Instagram del club, è stato protagonista di una diretta con Hassan Al Ibrahim, capitano della Qatar Airways, main sponsor giallorosso. Le sue parole:

Come hai passato la quarantena?

“Ho passato tanto tempo con la mia famiglia, con i miei figli. Loro sono stati contenti di vedermi così spesso. Ci sono molti compagni simpatici ma sopratutto c’è Juan Jesus che è un ragazzo molto simpatico. Aiuta tutti a creare una bella atmosfera con scherzi e giochi“.

Vivi a Roma?

“Si, leggermente fuori la città, vicino il centro sportivo.”

Cosa ami di più di Roma?

“Amo tutto, ma sopratutto amo stare qui per la mia famiglia e i miei figli che amano stare qui. Possiamo mangiare benissimo, ci piace anche stare in questa storica città. Quando le persone vengono qui ci sono tante cose da vedere. Sono contento di far parte di questo fantastico club”.

Il tuo momento migliore con la Roma?

“Forse il momento migliore della mia carriera è stato qui, quando ho segnato una doppietta al Chelsea allo Stamford Bridge. La nostra cavalcata in Champions non la dimenticherò mai”

Sulla sua Bosnia…

“La Bosnia è una nazione piccola soprattutto dopo quello che è successo 25 anni fa, abbiamo avuto una difficile guerra. Quello che ho vissuto mi resterà nel cuore. Quando ho giocato per la prima volta una grande competizione, il mondiale in Brasile con la Bosnia, non lo dimenticherò mai”.

Cosa faresti se avessi un super potere?

“Se avessi un super potere lo userei per fermare le guerre nel vecchio mondo”.

Quali sono le città con cui sei maggiormente legato?

“Non sono mai stato in Qatar, è una cosa che vorrei cambiare. Ho visitato molte città, ma per me e per la mia carriera calcistica sono state importanti Wolfsburg e Manchester. Ho vinto il campionato in entrambe le città, resterò per sempre legato a loro”.

Fonte: Instragram