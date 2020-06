Decolla il mercato. Pedro in arrivo, poi terzino e punta

Nonostante l’addio con Petrachi appaia quasi inevitabile, il mercato della Roma è stato già ampiamente impostato e sta per prendere il via. Il primo colpo è imminente e sarà un attaccante: lo svincolato Pedro, in uscita dal Chelsea, firmerà a breve per i giailorossi con stipendio da 3,6 milioni. L’operazione è subordinata all’uscita di Kluivert, a cui però la Roma pare aver trovato una destinazione adatta: sarà la pedina per conclude re il riscatto di Mkhitaryan dall’Arsenal. L’olandese della Roma sarebbe valutato 40 milioni. L’armeno costerà 18 milioni. Per la Roma, un affare che porterà una discreta plusvalenza ma anche liquidità. E soprattutto soddisferà Fonseca, visto che il riscatto di Mkhitaryan è una delle 4 richieste fatte da Fonseca alla dirigenza. Le altre: la permanenza di Smalling e poi due acquisti: un centravanti di scorta e un terzino destro.

Fonte: La Repubblica