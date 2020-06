Come riferisce l’edizione online del quotidiano romano, questa mattinata, intorno alle 10.30, Bryan Cristante è stato protagonista di una vicenda spiacevole. Affiancato mentre era in auto da due persone in scooter, al centrocampista è stato intimato con una pistola di consegnargli il Rolex che aveva al polso. Cristante è riuscito però a sfuggire alla morsa dei due rapinatori prima di sporgere denuncia al commissariato di Prati.

Foto: IlMessaggero.it