Sogno Pedro. La Roma inizia il secondo round, ma c’è la concorrenza araba

La Roma continua a lavorare in vista della prossima stagione e pensa ai colpi da mettere a segno durante il mercato estivo. Gli occhi sono puntati su Pedro, attaccante del Chelsea, che i giallorossi aveva puntata già durante il mercato di gennaio senza riuscire a portarlo nella Capitale, ma che a giugno diventerà svincolato e potrebbe arrivare in maglia giallorossa. Petrachi però dovrà fare molta attenzione visto che da una parte dovrà fare i conti con l’alto ingaggio del giocatore, in considerazione del Fair Play Finanziarioche in questo periodo di crisi potrebbe mettere alle strette il club, e dall’altro lato dovrà fare attenzione alla concorrenza, visto che su Pedro ci sarebbe anche il club arabo dove allena Xavi, l’Al-Sadd di Doha, che non ha certo problemi economici per accontentare le richieste del giocatore. Intanto però la Roma cerca di studiare anche altre strategie per il mercato estivo. Per la fascia sinistra piace Junior Firpo del Barcellona, che in Spagna trova poco spazio, ma il sogno sembra essere Gosens dell’Atalanata. Sempre in difesa si pensa a un’alternativa in caso non fosse possibile trattenere Smalling, così torna forte il nome di Lovren, già accostato ai giallorossi nella scorsa stagione.

Fonte: Gasport