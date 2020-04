Calcio, stato di crisi e cassa integrazione

Ieri è andata in scena la Giunta straordinaria del Coni a cui hanno partecipato tutte le componenti, tra cui anche il presidente Giovanni Malagò, il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora e il presidente della Figc Gabriele Gravina. Sono 32 i punti che compongono il documento che verrà presentato al governo. Tra i più urgenti la richiesta dello stato di crisi, l’estensione della cassa integrazione, la proroga delle concessioni d’uso di impianti sportivi e la sospensione del pagamento dei canoni di locazione e concessione; il differimento delle scadenze fiscali, contributive e assicurative.

Inoltre c’è la richiesta di creare un fondo Salva Calcio per il sostentamento delle società a rischio fallimento, modificare il decreto Dignità abolendo per un anno il divieto di pubblicità delle scommesse per i club. Infine, tra le altre richieste, ci sono la rivisitazione della legge sugli stadi per snellire l’iter e la Melandri per i diritti tv.

Fonte: Il Messaggero