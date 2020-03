CAGLIARI-ROMA: le formazioni ufficiali. C’è Kalinic. In difesa tornano Fazio e Peres. Esordio dal 1′ per Villar

Dopo il successo sul Lecce, e la qualificazione agli ottavi di Europa League, la Roma, in casa del Cagliari, torna in campo per rincorrere il quarto posto. Prevista qualche novità nell’undici di Paulo Fonseca, che in attacco concederà un turno di riposo a Dzeko lanciando Kalinic dal primo minuto.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

CAGLIARI: Cragno; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Lu. Pellegrini; Ionita, Cigarini, Rog; Nainggolan. Joao Pedro; Simeone.

A disp.: Olsen, Rafael, Walukiewicz, Carboni, Mattiello, Lykogiannis, Birsa, Oliva, Ladinetti, Pereiro, Paloschi, Ragatzu.

All. Maran.

ROMA: Pau Lopez; Bruno Peres, Fazio, Smalling, Kolarov; Villar, Cristante; Ünder, Mkhitaryan, Kluivert; Kalinic.

A disp.: Mirante, Fuzato, Juan Jesus, Çetin, Ibañez, Santon, Spinazzola, Veretout, Dzeko, Carles Perez.

All. Fonseca.

Arbitro: Di Bello di Brindisi. Assistenti:Mondin e De Meo. IV uomo: Giua. VAR:Giacomelli. AVAR: Paganessi.