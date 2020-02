ROMA-LECCE: la formazione UFFICIALE. Ünder in attacco, in difesa Bruno Peres e Mancini

Dopo aver ottenuto una vittoria di misura contro il Gent in Europa League, la Roma affronta oggi il Lecce per la 25a giornata di Serie A. Fonseca opera un minimo turn over e si affida a Bruno Peres e Mancini in difesa. Davanti torna Ünder al posto di Perez.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA: Pau Lopez; Bruno Peres, Smalling, Mancini, Kolarov; Cristante, Veretout; Ünder, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

A disp.: Fuzato, Cardinali, Fazio, Çetin, Ibañez, Santon, Spinazzola, Villar, Kalinic, Carles Perez, Perotti, Kluivert.

All. Fonseca.

LECCE: Vigorito; Donati, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Deiola, Petriccione, Barak; Shakov, Mancosu; Lapadula.

A disp.: Gabriel, Chironi, Oltremarini, Meccariello, Paz, Rispoli, Dell’Orco, Vera, Majer, Tachtsidis, Maselli, Rimoli.

All. Liverani.

Arbitro: Giacomelli di Trieste. Assistenti:Ranghetti e Bresmes. IV uomo: Massimi. VAR: Mazzoleni. AVAR: Costanzo.