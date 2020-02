Roma-Lecce, Fonseca: “Giocatori in fiducia. Le critiche…”

Largo successo per la Roma di Fonseca che torna a vincere in campionato contro il Lecce. Ecco il commento dell’allenatore giallorosso nel post partita.

FONSECA A SKY

Sulla partita:

“Ci siamo allenati molto bene in questa settimana, ero fiducioso. Il Lecce era in un buon momento, ma i primi 30 minuti sono stati molto buoni. È stata una partita diversa rispetto a giovedì. Ho visto i giocatori con più fiducia e coraggio”.

Pellegrini?

“Ha fatto una buona partita, nell’intervallo abbiamo parlato ma aveva un fastidio e non ho voluto rischiare”.

Sull’importanza dei centrocampisti centrali:

“È vero, l’inizio della costruzione è troppo importante e loro sono fondamentali. Tutti oggi hanno fatto una buona partita, mi sono piaciuti molto anche Cristante e Veretout, hanno fatto ottime cose per la squadra”.

Diawara quando rientra?

“Vediamo, i segnali sono positivi ma dobbiamo vedere perché è una situazione che dobbiamo valutare tutti i giorni”.

Mkhitaryan sintetizza il talento della Roma:

“È un grandissimo giocatore, ha la capacità di fare la decisione giusta negli ultimi metri. E noi abbiamo sbagliato molto nella decisione finale, lui è molto importante per noi in questo momento, anche per dare continuità”.

Seconda partita di fila senza subire gol:

“È troppo importante non prendere gol, è la seconda volta di fila e questa stabilità è importantissima. Oggi abbiamo fatto una buona partita soprattutto nella marcatura preventiva, con i due centrali e anche con Veretout. È stato molto importante questo, è il motivo per cui non abbiamo preso gol. Il Lecce ha qualità offensiva, mi piace molto come gioca e attacca con tanti giocatori”.

Come reagisce alle critiche?

“Devo essere sempre equilibrato, devo capire il momento. Se non siamo in un buon momento il principale responsabile è l’allenatore. Accetto la critica, non mi aspetto fiori in questi momenti ma per me non è difficile. Accetto molto bene le critiche”.