ROMA-BOLOGNA: i convocati di Fonseca. Torna Mkhitaryan, ok anche Juan Jesus. Out Ibanez

Dopo l’allenamento di rifinitura e la conferenza stampa di Paulo Fonseca, lo stesso tecnico ha diramato la lista dei convocati per la sfida di domani sera contro il Bologna. Torna a disposizione Mkhitaryan, così come Juan Jesus, rimasto fuori nell’ultima trasferta a Sassuolo. Out invece Ibanez.

