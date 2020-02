Le PAGELLE di Sassuolo-Roma 4-2: Pellegrini e Cristante da incubo. Mancini, errori da scuola calcio. Ingiudicabili i nuovi

(K.Karimi – A.Papi) – I voti e le pagelle del match Sassuolo-Roma, vinto con merito dai padroni di casa per 4-2 questa sera:

-SASSUOLO-

Consigli 7; Toljan 7, Romagna 6, Ferrari 7, Kyriakopoulos 6.5; Obiang 7.5, Locatelli 7; Berardi 7 (Magnani sv), Djuricic 7.5, Boga 8 (Magnanelli sv); Caputo 8 (Defrel 6). All: De Zerbi 8.

-ROMA-

Pau Lopez 5,5 – Non commette errori palesi come nel derby, bensì è vittima della valanga di occasioni concesse al Sassuolo. Non ha colpe particolari, ma appare meno sicuro del solito.

Santon 4,5 – Boga diventa un incubo ben presto, lo soffre in maniera evidente tanto da rimediare un giallo meritato. Fonseca lo toglie per evitargli il ‘rosso’. (dal 46′ Bruno Peres 6 – Sorpresa. Salva un paio di occasioni insidiose e si conquista il rigore del 3-2. Il fatto che sia lui il primo cambio in difesa la dice lunga sul mercato di gennaio della Roma).

Mancini 4 – La scivolata con cui spalanca la porta a Caputo è errore da scuola calcio. Ancor peggio il rilancio errato e centrale che scaturisce il 3-0 di Djuricic. Appare caotico e fisicamente impallato. Black out totale.

Smalling 5 – Impossibile salvarsi in una serata come questa. Gli spazi lasciati ai rapidi attaccanti del Sassuolo sono troppi anche per un muro come lui. Bandiera bianca.

Spinazzola 6 – Momento positivo, tanto da risultare uno dei pochi ‘salvabili’ nello sprofondo odierno. Se la gioca alla pari con un Berardi ispirato, interessanti anche i suoi spunti offensivi.

Cristante 3,5 – Un giocatore regalato agli avversari, sempre. Si schiaccia tra i due centrali senza motivo visto che non ha pressione in quella zona. Passaggi prevedibili e inutili. Recupero palla inesistente, con una miriade di falli commessi. Non può e non deve essere il regista di questa squadra.

Veretout 5 – Lontano parente del tutofare visto a Roma mesi fa. Confuso e infelice, commette troppi errori tecnici e non copre i buchi lasciati in mezzo al campo. Dopo il rigore ben calciato si arrende ad un fastidio al flessore. (dal 82′ Villar s.v. – Debutto nel finale).

Ünder 4 – Rieccolo il turco che troppo spesso abbiamo intravisto a Roma. Dopo il derby giocato in maniera esplosiva, si concede una pausa lunga 90′. Partenza pimpante, poi errori, veli senza senso e giocate che fanno solo infuriare Fonseca. (dal 66′ Carles Perez s.v. – Impossibile giudicare il suo esordio, viste le difficoltà dell’intera squadra. Ma una considerazione va fatta: alla Roma servono giocatori pronti. Quando Perez lo sarà, il campionato avrà già redatto i titoli di coda).

Pellegrini 4 – Non ne azzecca una giusta. Fine a sé stesso, sembra cercare troppo la giocata personale senza pensare al bene della squadra. Nervoso, si fa cacciare per una doppia ammonizione severa ma ingenua. Se deve giocare con questo spirito, da trequartista diventa un giocatore regalato.

Kluivert 3,5 – Paragonarlo a Boga questa sera è ingeneroso. Sbaglia tutto il possibile, tra stop mancati, dribbling non riusciti e inconsistenza letale in zona tiro. Passi indietro.

Dzeko 5,5 – Non riesce a celebrare il suo 100° gol con la Roma in una serata tragica. Manca clamorosamente la doppietta personale e gioca un primo tempo da spettatore non pagante. Prova ad incitare i suoi da capitano, ma senza grossi risultati.

All. Fonseca – La partita di andata non è stata di insegnamento. Il secondo tempo della sfida dell’Olimpico doveva essere propedeutico alla preparazione del match. La Roma si spegne alla prima difficoltà, senza una vera reazione. Anche le sostituzioni sanno tanto di provocazione, visto che Perotti e Pastore erano entrati nel derby e oggi non hanno disputato nemmeno un minuto, in favore di ragazzini appena arrivati. La sensazione è che si ricada negli stessi errori. O la gara si mette su certi binari, oppure la sconfitta è inevitabile.