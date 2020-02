Europa League, GENT-ROMA: le formazioni UFFICIALI. Perez, Mkhitaryan e Kluivert sulla trequarti. Perotti in tribuna

Altri 90 minuti per staccare il pass ed accedere agli ottavi di Europa League. Alla Ghelamco Arena la Roma affronta il Gent nel ritorno dei sedicesimi della competizione, dopo l’1-0 dell’andata all‘Olimpico firmato Carles Perez. A comporre la linea difensiva con Mancini e Smalling confermato a sinistra Kolarov, mentre a destra Spinazzola è favorito su Santon. In mediana Cristante e Veretout, mentre sulla trequarti alle spalle di Dzeko agiranno Perez, Mkhitaryan e Kluivert. Solo tribuna per Diego Perotti bloccato da un problema gastrointestinale.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

GENT: Kaminski; Castro-Montes, Plastun, Ngadeu, Mohammadi; Odjidja-Ofoe, Owusu, Bezus, Kums; Depoitre, David.

A disp.: Coosemans, Lustig, Godeau, Chakvetadze, Marreh, Kvilitaia, Niangbo.

All.: Thorup.

ROMA: Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Cristante; Carles Perez, Mkhitaryan, Kluivert; Dzeko.

A disp.: Fuzato, Fazio, Cetin, Santon, Villar, Under, Kalinic.

All.: Fonseca.

Arbitro: Sanchez Martinez. Assistenti: Raul Cabanero Martinez – Roberto Alonso Fernandez. IV uomo: Gonzalez Fuertes. VAR: del Cerro Grande. AVAR: Estrada Fernandez.