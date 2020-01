Politano-Spinazzola: sbloccato lo scambio tra Roma e Inter. Prestito con obbligo di riscatto dopo 15 presenze

Rischia di saltare clamorosamente lo scambio tra Roma e Inter che vede coinvolti Matteo Politano e Leonardo Spinazzola. La Roma, infatti, irritata dalle richieste dei nerazzurri di cambiare l’accordo da prestito con obbligo in prestito con diritto di riscatto, non ha autorizzato gli ulteriori test fisici richiesti dall’Inter per verificare, in maniera più dettagliata, le condizioni atletiche di Spinazzola, a cui ora è stato comunicato anche di tenersi pronto alla possibilità di rientrare nella Capitale.

Come scrive Filippo Biafora, giornalista de Il Tempo l’obbligo di riscatto per entrambi i giocatori scatterà dopo 15 presenze senza minutaggio minimo.