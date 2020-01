Juventus-Roma, Smalling: “Sono deluso, ora testa al derby”

Anche Chris Smalling ha commentato la sconfitta per 3-1 contro la Juventus valsa l’eliminazione dalla Coppa Italia. Le dichiarazioni del difensore inglese nel post partita:

SMALLING ALLA RAI

Deluso dal risultato?

“Sì, sono molto deluso. Eravamo in controllo fino al gol, su tre competizioni era una grande opportunità e l’abbiamo sprecata. Non siamo stati reattivi”.

Cosa vi manca per competere con la Juve?

“Dobbiamo continuare a migliorare, in ogni partita siamo migliorati in questa stagione. Dobbiamo lavorare duro sul campo ogni giorno. Quando si tratta di controllare la partita la Juve è superiore”.

Ora il derby con la Lazio:

“Siamo delusi, ma da domani penseremo solo al derby. È una partita fondamentale anche per la classifica e la Champions League”.