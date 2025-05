Roma-Milan, le FORMAZIONI UFFICIALI: tornano Paredes e Saelemaekers dal 1′ minuto. Soulé al fianco di Shomurodov

Ultima gara della stagione in casa per la Roma di Claudio Ranieri, che darà l’addio alla panchina giallorossa al termine di questo campionato. Ospite c’è il Milan, deluso dopo la sconfitta col Bologna in finale di Coppa Italia.

Alle ore 20:45 scatterà questo big match, in contemporanea con le altre gare di giornata. La Roma lo affronterà priva di alcuni elementi importanti come Dybala e capitan Pellegrini, così come Dovbyk fermo per uno stop muscolare.

Ecco le formazioni ufficiali:

ROMA (3-5-2): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Cristante, Paredes, Koné, Angelino; Soulé, Shomurodov. All: Ranieri.

MILAN (3-4-3): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Musah, Reijnders, Loftus-Cheek, Jimenez; Pulisic, Gimenez, Joao Felix. All: Conceiçao.