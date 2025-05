Roma-Fiorentina, SVILAR: “Emozionante l’omaggio per Bove, è uno di noi. Zero promesse per la Champions, lavoriamo fino alla fine”

Dopo il successo con l’Inter, la Roma vince ancora: allo Stadio Olimpico i giallorossi battono 1-0 la Fiorentina grazie alla rete di Dovbyk. Dopo la vittoria, Mile Svilar ha parlato ai microfoni dei cronisti:

SVILAR A SKY SPORT

Quale parata è stata la più difficile?

“L’ultima contro Kean. Cerco sempre di aiutare la squadra, ora dobbiamo provare a vincere le ultime tre e poi vediamo”.

Le lacrime di Bove?

“Momento molto emozionante, lui è una bravissima persona e ha un cuore incredibile. Gli auguro il meglio, spero che possa tornare a fare ciò che ama perché lo merita”.

SVILAR A DAZN

Stavi iniziando l’intervista e poi sei andato ad abbracciare Bove, cosa è significato quel momento lì?

“Non mi piacciono molto le interviste (ride ndr). È una cosa emozionante, come lo stadio lo ha omaggiato, è una cosa bellissima e questo ti fa vedere che questo stadio e questo club è una casa, lui è uno di noi per sempre e gli auguro di fare quello che ama di più molto presto. È un bravissimo ragazzo, un calciatore incredibile con un cuore buono, gli do forza”.

Dopo questa partita la Champions diventerà un pensiero fisso?

“Zero promesse, promettiamo di lavorare fino alla fine e vincere queste tre partite, poi vediamo quello che succede. Sono 19 partite che non perdiamo, ne rimangono tre da vincere”.

Che calcio è quello della Roma?

“Abbiamo vinto 1-0, è questa la cosa più importante”.