ROMA-FIORENTINA: le formazioni UFFICIALI. In campo lo stesso 11 di San Siro. Nei viola gioca dal 1′ Zaniolo

Per continuare a sognare la Champions League. Dopo la vittoria in casa dell’Inter, nella 35esima giornata di campionato la Romariceve allo Stadio Olimpico, alle 18.00, la Fiorentina, reduce dall’impegno in Conference League. Claudio Ranieri conferma l’11 sceso in campo a San Siro: davanti a Svilar, Celik completa il terzetto con Mancini e Ndicka. In mezzo al campo Cristante e Pellegrini affiancano Koné, davanti Shomurodov accompagna Dovbyk.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

ROMA: Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Soulé, Cristante, Koné, Pellegrini, Angeliño; Shomurodov, Dovbyk.

All.: Ranieri.

FIORENTINA: De Gea; Pongracic, Marì, Comuzzo; Parisi, Mandragora, Ndour, Richardson, Gosens; Zaniolo, Kean.

All.: Palladino.

Arbitro: Chiffi. Assistenti: Preti-Di Gioia. IV uomo: Arena. VAR: Mazzoleni. AVAR: Pezzuto