ROMA-FIORENTINA, i convocati di Ranieri: ci sono anche Nelsson e Saud (FOTO)

La Roma ha diramato la lista dei giocatori convocati da Claudio Ranieri per l’importante sfida casalinga di domani contro la Fiorentina, valida per la 35ª giornata di Serie A, in programma domani alle ore 18.00.



Come anticipato dalle notizie sugli allenamenti, tornano a disposizione il difensore Victor Nelsson e il terzino Saud Abdulhamid, entrambi recuperati dai rispettivi infortuni. Confermata ovviamente l’assenza di Paulo Dybala.



L’elenco completo dei convocati

Portieri: De Marzi, Gollini, Svilar.

Difensori: Angelino, Celik, Hummels, Mancini, Ndicka, Nelsson, Rensch, Salah-Eddine, Saud.

Centrocampisti: Baldanzi, Cristante, Gourna-Douath, Koné, Paredes, Pellegrini, Pisilli, Saelemaekers.

Attaccanti: Dovbyk, El Shaarawy, Shomurodov, Soulé.

