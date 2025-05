Roma-Fiorentina, DOVBYK: “Importante segnare, mi dà fiducia”

Dopo il successo con l’Inter, la Roma vince ancora: allo Stadio Olimpico i giallorossi battono 1-0 la Fiorentina grazie alla rete di Dovbyk. Dopo la vittoria, il centravanti ucraino ha parlato ai microfoni dei cronisti:

DOVBYK A SKY SPORT

“Importante segnare e aiutare la squadra, mi dà grande fiducia. Oggi era importante conquistare i tre punti”.

DOVBYK A DAZN

Cosa sta significando per te quest’annata, questi tifosi che ti applaudono?

“Un momento molto importante per me, sto supportando la squadra, la sto aiutando a vincere e questo stadio e questi tifosi sono fantastici, mi aiutano a farlo”.

L’allenatore si aspetta di più da te. Cosa pensi di dare alla Roma in queste ultime tre partite?

“Cerco di proporre il mio gioco, ho bisogno della squadra che mi possa aiutare ma allo stesso tempo devo aiutarli io. A volte va bene a volte va male ma questo è il calcio”.