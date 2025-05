Conferenza stampa, RANIERI: “Arrivare in Europa è super importante. Salire gli scalini dell’Olimpico è un’emozione che va oltre. Mercato? Non possiamo sbagliare” (VIDEO)

Domenica alle ore 20:45 la Roma affronterà il Milan nel big match valido per la trentasettesima giornata di Serie A. A due giorni dalla partita Claudio Ranieri interverrà in conferenza stampa e l’appuntamento è alle 12:30 nella sala stampa del centro sportivo ‘Fulvio Bernardini’ di Trigoria.

Il reparto offensivo della Roma è da altissima classifica o è da rinforzare?

“Del mercato ne parleremo a fine campionato. Ora non è il momento, ma i fatti parlano chiaro. Basta vedere i gol fatti e quelli sbagliati”.

Il rigore contro l’Atalanta?

“Resto della mia idea, non dico se è rigore o meno. Parlo di uniformità di intenti per quanto riguarda il protocollo VAR. In questa stagione ci sono stati episodi molto simili e il VAR non è intervenuto. Io discuto quando è chiaro ed evidente errore, il VAR non è mai intervenuto in Italia e in Champions quando erano successi episodi simili”.

Cosa le mancherà di più dell’Olimpico? Cosa direbbe a un allenatore che non è mai stato qui?

“La differenza è legata al fatto che siamo romani e romanisti, magari un altro allenatore proverà altre sensazioni. Quando ero un ragazzo del settore giovanile della Roma e vedevo la prima squadra giocare all’Olimpico mi batteva forte il cuore. Salire quegli scalini è una cosa che va oltre a vedere lo stadio pieno, i tifosi ci sono stati vicini pure nelle difficoltà e questa è una sensazione bellissima”.

L’anno prossimo la Roma può essere costruita per lottare per lo Scudetto?

“Abbiamo due mercati ristretti, cercheremo di sbagliare il meno possibile. Spesso non vince la più forte, ma chi ha costruito qualcosa. L’Atalanta è stata formata in 9 anni, noi dobbiamo migliorare e abbiamo iniziato a mettere le fondamenta. Vogliamo costruire una squadra che sia un orgoglio per i tifosi”.

Saelemaekers? Per il futuro è cambiato qualcosa?

“Di mercato non parlo. Soulé si è adattato bene in quella fascia, Saelemaekers giocava a meraviglia con Dybala e con l’assenza dell’argentino ho visto che non era più lo stesso. Ho cambiato per questo motivo. Alexis è sempre nella mia mente, è un giocatore importante”.

Quanto è importante raggiungere l’Europa dal punto di vista finanziario?

“Importante, io voglio arrivarci. Penso a dove era la squadra prima del mio arrivo, alla voglia e alla determinazione della mia squadra… Sarebbe super importante arrivare in Europa”.

Le scelte tattiche a Bergamo sono state fatte in prospettiva Milan?

“Quando ci abbassiamo e stiamo attenti è difficile che ci facciano gol. Il gol di Lookman arriva da una punizione in cui siamo rimasti aperti e gliel’abbiamo fatto battere inspiegabilmente. Non dico alla squadra di abbassarsi, è anche la forza dell’avversario e l’Atalanta è forte nelle ripartenze. Perché se noi avessimo fatto il rigore o i gol che si sono mangiati loro e non ci saremmo mangiati noi, cioè quegli episodi positivi, staremmo a riparlare della stessa partita dell’Inter. Grande Roma, attaccata, concentrata, ha sbandato un poco ma alla fine ha vinto. E qui invece diciamo che la Roma si è ribassata, si è messa dietro e ha preso gol”.

Le esclusioni di Hummels e Paredes?

“Cosa abbiamo fatto in quelle nove partite in cui hanno giocato? Vinto. Grazie”.

In futuro si cercherà di dare continuità al suo lavoro oppure si punterà a segnare più gol?

“Cercheremo di fare il meglio che possiamo fare seguendo anche la linea dei giocatori che abbiamo, senza stravolgere troppo”.

La Roma ha organizzato qualcosa per lei al termine della partita per salutare lo stadio?

“Se l’hanno fatto è giusto che non me lo dicano, ma non lo so. Sono 500 panchine in Serie A, sono contento. Anni fa ne feci mille in totale a Londra. Entrai nella Hall of Fame dei Mille e neanche lo sapevo. Per cui sono cose che rivedrò tra un mesetto, spero di avere tempo per guardare quello che ho fatto”.

Qualche big verrà sacrificato sul mercato?

“Onestamente ne avete parlato voi e non ne abbiamo parlato noi in società. I mercati sono sempre aperti a mille situazioni. Noi cercheremo di fare del nostro meglio per dare ai tifosi una squadra competitiva. Ma è importante lo zoccolo duro e la mentalità che abbiamo costruito quest’anno. Questa è una squadra seria e che si impegna. Noi non possiamo sbagliare i giocatori che arrivano”.

Oggi è il compleanno di Bove… Le piacerebbe vedere un suo ritorno alla Roma?

“Già me l’avevano detto e gli manderò un messaggio. Voi non lo sapete, ma io chiesi a Mourinho di darmi Bove al Cagliari. José però mi disse: ‘No, me lo tengo io qua’. Gli faccio i migliori auguri e tutto ciò che desidera, è un ragazzo meraviglioso. Non lo conosco, ma basta poco per capire che tipo di intelligenza ha”.

