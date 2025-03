Shomurodov: “Hummels si è scusato, ma questo è il calcio. Ora testa al campionato, dobbiamo provare ad arrivare in Champions”

Intervistato nel post partita di Athletic Club-Roma, Eldor Shomurodov ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

Shomurodov in zona mista

Sull’espulsione di Hummels.

“Questo è il calcio, tutti sbagliano. Abbiamo lottato fino alla fine anche per Hummels, abbiamo preso gol all’ultimo minuto del primo tempo ed è stata dura a livello psicologico. Ci abbiamo provato fino alla fine, peccato per il risultato. Ora dobbiamo essere concentrati sul campionato”.

Si poteva fare di più anche in 10?

“Sì, anche sull’1-0 abbiamo avuto l’occasione per il gol, ma è certamente difficile quando sei in 10”.

Hummels ha chiesto scusa?

“Sì certo, ma questo è il calcio e tutti sbagliano. Siamo tutti con lui”.

Domanda VG – Come si riparte dopo una sconfitta del genere?

“Tra due giorni abbiamo un’altra partita contro il Cagliari e dobbiamo provare ad arrivare in Champions League, abbiamo una piccola chances e ci dobbiamo provare”.