Saelemaekers: “Sono contento per quello che ho fatto. Ranieri mi dà fiducia”

Tutte le dichiarazioni del giallorosso in occasione di Roma-Como, match valido per la ventisettesima giornata di campionato.

Le parole di Saelemaekers

A Dazn

Chi vi ferma più

“Penso che abbiamo iniziato così e così, contro una grande squadra. Era importante prendere il risultato davanti ai nostri tifosi”.

Dall’arrivo di Ranieri sei il giocatore che ha segnato di più, quale è il segreto?

“La fiducia del mister e della squadra, conta anche essere professionale dentro e fuori dal campo”.

A Sky

Quando sei entrato avevi la sensazione di inventarti qualche tocco magico?

“No, penso che avevo solo una cosa in testa, di aiutare la squadra a tornare avanti e prendere questi tre punti. E’ quello che ho fatto e sono molto contento”.

Si è aperta la porta per tornare in Europa anche dal campionato?

“Si, ma noi non vogliamo questo. Penso che dobbiamo guardare partita per partita e vedremo dove arriviamo alla fine”.