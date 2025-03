Pellegrini: “Abbiamo fatto una grande partita. Questo è un gruppo sano, lottiamo tutti per il bene della Roma”

Nel postpartita di Empoli-Roma, ha parlato Lorenzo Pellegrini.

Lorenzo Pellegrini a DAZN

Giocata splendida in occasione della traversa di Shomurodov. Senti la fiducia da parte di ambiente e allenatore?

“Grazie. Sarebbe stato meglio se Shomu avesse fatto gol. Era disperato, ho dovuto tranquillizzarlo dicendogli che lo avrebbe fatto dopo. Lui si arrabbia molto. Mi ha detto che voleva tirare forte perché ha questa voglia di spaccare il mondo, invece servirebbe a volte appoggiarla e fare gol tranquillamente. È andata bene, abbiamo fatto una grande partita e vinto”.

Ogni volta che fai una bella giocata la panchina ti applaude. Tutti vogliono aiutarti a tornare al tuo livello.

“Dico da tempi non sospetti che questo è un gruppo sano e che quello che stavamo vivendo era un qualcosa di straordinario in negativo. Non ho mai visto il gruppo disunirsi, avere problemi o litigare. Lottiamo tutti spalla a spalla per fare il bene della Roma. Sono contento di questo perché certe cose non si vedono anche se si percepiscono. Sono orgoglioso perché per essere un bel gruppo e ragazzi che si vogliono bene c’è chi si impegna tanto e io mi impegno per questo”.

Il tuo rapporto con Ranieri.

“Il mio rapporto col mister è un bel rapporto, di due uomini che si guardano negli occhi e si dicono la verità. Lo abbiamo fatto un po’ di volte da quando è arrivato. Sono contento del rapporto perché sa la stima che ho di lui, e quanto sono contento del fatto che sia venuto a darci una mano. Mi ripete spesso questa cosa anche se a volte non lo capisco. Credo che quello sia il mio modo di giocare, cerco di ripulire il pallone per giocarlo perché è la cosa che mi piace fare di più, giocare a pallone. Tante volte però capisco che sarebbe meglio essere più sporchi, ma comunque al di la di questo sono uno a cui piace ascoltare, soprattutto se le parole vengono da una persona come lui, non c’è dubbio che cerco di migliorare in quello che mi chiede”.