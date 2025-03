Hummels pochi giorni prima di Bilbao: “Vorrei rigiocare la gara con il Milan, sono stati i miei peggiori 45 minuti stagionali”

Mats Hummels, difensore della Roma al centro delle critiche per il rosso subìto contro l’Athletic Club dopo appena 11′, aveva rilasciato nei giorni scorsi un’intervista a DAZN, pubblicata solo nella giornata odierna. Ecco le sue parole:

Cosa è cambiato rispetto all’inizio?

“La grande differenza rispetto ai mesi precedenti penso sia l’allenatore. Perché penso Ranieri abbia visto la qualità di questa squadra. Abbiamo tanti buoni giocatori che vogliono la palla, che vogliono giocare a calcio. Abbiamo tanta qualità quando abbiamo la palla”.

Ranieri?

“Il rapporto con Ranieri è ottimo, lavoriamo molto. Parliamo tanto non solo di calcio, ma anche di altro. Ha vissuto tutti nel mondo del calcio. Sa come i giocatori pensano, come si allenano. È convinto delle sue scelte. Se deve vincere una partita non guarda il nome sulla maglia, ma chi si allena meglio. È bravo a costruire un gruppo che da tutto sul campo. Poi ovvio ogni partita ha una preparazione diversa, ma penso che la cosa più importante poi sia che ogni giocatore sappiano cosa fare e sa che ognuno dà il massimo per il gruppo”.

I tifosi della Roma?

“I tifosi fanno sempre la differenza specialmente quando giochi in casa. Il primo impatto con l’Olimpico è stato particolare, perché sono entrati 15 minuti dal fischio d’inizio. Sono venuto qui anche per vivere queste esperienze. Ma ora ho visto tutta la loro passione, 5.000 tifosi in trasferta a Empoli. È abbastanza simile a quello che succedeva a Dortmund, dove anche lì c’era una forte passione. Amo queste cose. Mi piace vivere partite come contro l’Athletic Club dove sia prima del calcio d’inizio, ma anche nei minuti finali si respirava un’atmosfera incredibile”.

Fonte: Dan