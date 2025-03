Cristante: “Siamo stati bravi a rimettere la stagione in piedi, mesi fa non avrei creduto di arrivare a giocarci la Champions League”

Bryan Cristante ha parlato ai microfoni di Sky. Queste le sue parole:

Ti aspettavi una partita così dura?

“Sapevamo che qui sarebbe stata dura. Se non sbaglio negli ultimi anni non abbiamo mai vinto. Penso l’abbiamo interpretata bene anche se ci siamo mangiati 3 o 4 gol. L’importante era tornare a casa con i tre punti”.

Ora arrivano i big match. Questa squadra può mettere in discussione chi sta sopra?

“Sì, non fai il filotto che abbiamo fatto se non hai certe qualità e certe caratteristiche. L’importante era arrivarci che ancora ce la potevamo giocare. Adesso ci giochiamo gli scontri diretti per le posizioni importanti”.

Vi avessero detto a novembre che vi sareste giocati la Champions?

“Non ci avrei creduto. Siamo stati bravi a rimetterla in piedi. Abbiamo fatto un filotto fatto poche volte negli ultimi anni e ora ce la giochiamo”.

Cristante a DAZN

Quanto pesa una vittoria del genere?

“Se non vinci le partite con le squadre di bassa classifica non puoi vincere i scontri diretti”.

Su Dovbyk.

“È un bravissimo ragazzo. Si deve adattare al calcio italiano, speriamo nel finale di stagione continui a segnare”.

Siete vicini alla zona Champions.

“Ci avrei messo la firma. Siamo stati bravi a ribaltare la stagione. Ancora non abbiamo fatto niente ma già che c’è la possiamo giocare è tanto”.