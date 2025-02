Parma-Roma, SOULÉ: “Sempre a disposizione della squadra. Mancini e Paredes non volevano farmi tirare…”

Tra andata e ritorno col Porto, la Roma vince al Tardini: i giallorossi battono il Parma 1-0 grazie a una punizione capolavoro di Soulé nella 25esima giornata di campionato. Dopo la sfida proprio l’argentino ha parlato ai microfoni dei cronisti:

SOULÉ A SKY SPORT

Gol simile a quello di Maradona contro la Juventus…

“Mi ricordo quel gol, ma lui calciò da dentro l’area. Lui ha fatto la storia, noi argentini ammiriamo lui e Messi”.

SOULÉ A DAZN

L’anno scorso hai segnato una punizione simile contro Ranieri, stavolta il mister se l’è goduta.

“Quando eravamo lì con Leandro (Paredes, ndr) e Mancio (Mancini, ndr) non mi volevano far calciare, io ho detto di lasciarmi perché avevo segnato già da quella posizione. Mi hanno detto poi: ‘Non credevamo in te, bravo'”.

Era la tua prima da titolare con Ranieri in campionato. Cosa ha visto il tecnico di diverso in te?

“Non lo so ma sono contento, avevo tanta voglia di giocare. Io sono sempre pronto quando c’è la possibilità e lui mi dà fiducia. Ogni ruolo che faccio, a destra e in mezzo al campo, lo so fare, mi metto a disposizione della squadra al 100%”.

Da 1 a 10 quanto arrivate carichi al Porto?

“11”.