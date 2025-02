La Roma torna in campo in Serie A, nella delicata trasferta di Venezia, contro la squadra dell’ex Di Francesco. I ragazzi ri Ranieri vanno invece a caccia di punti per risalire la classifica.

Calcio d’inizio in Laguna alle ore 12:30, per il match valido per la 24.a giornata di campionato.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEL MATCH