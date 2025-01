UFFICIALE: Rensch è un nuovo giocatore della Roma, indosserà il numero 2 (COMUNICATO AS ROMA, FOTO e VIDEO)

La Roma accoglie Devyne Rensch in questa sessione invernale di calciomercato: il terzino, sbarcato ieri in città per svolgere le visite mediche, arriva a titolo definitivo dall’Ajax. L’olandese ha scelto la maglia numero 2, prima indossata da Rick Karsdorp. Di seguito il comunicato ufficiale del club giallorosso:“L’AS Roma è lieta di annunciare l’acquisto a titolo definitivo di Devyne Rensch dall’Ajax.

Classe 2003, di ruolo esterno destro, l’olandese cresce calcisticamente nelle giovanili dell’Ajax per poi diventare un titolare della prima squadra arrivando a collezionare oltre 100 partite ufficiali, in tutte le competizioni.

Rensch, inoltre, ha già esordito con l’Olanda nella nazionale maggiore. Il debutto risale al 7 settembre 2021, in un match contro la Turchia.

In giallorosso vestirà la maglia numero 2, sarà l’ottavo calciatore olandese della storia a vestire la maglia giallorossa.

Benvenuto a Roma, Devyne!”

Fonte: asroma.com

Anche l’Ajax annuncia la partenza di Rensch e nel comunicato ufficiale riporta le dichiarazioni del direttore tecnico, Alex Kroes: “Non è stata una decisione facile quella di lasciare andare Devyne in questo momento. Come giocatore cresciuto in casa e titolare indiscusso ci mancherà sicuramente qui. Era ansioso di accettare questa nuova sfida e ora ha l’opportunità di mostrare le sue qualità in uno dei migliori campionati d’Europa. Abbiamo augurato a Devyne tutto il meglio e speriamo che avrà lo stesso successo in Italia che ha avuto qui all’Ajax”.

Ajax and AS Roma have reached an agreement on the transfer of Devyne Rensch.

We wish you all the best in Italy, Devyne ♥️

— AFC Ajax (@AFCAjax) January 23, 2025