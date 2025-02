Calciomercato Roma, dall’Argentina: Paredes vuole tornare al Boca, scelta comunicata a Gago e ai compagni di squadra. Il ct Scaloni: “La decisione spetta a lui”

Il futuro di Leandro Paredes è ancora tutto da decifrare ed è diviso tra Roma e Boca Juniors. Claudio Ranieri ha parlato in conferenza stampa della situazione, sottolineando di non aver saputo nulla da Paredes (“Non mi ha detto nulla, sono contentissimo se resta e mi dispiacerebbe perderlo. Allo stesso tempo capisco le esigenze di ogni famiglia e di ogni ragazzo”), ma dall’Argentina continuano a uscire numerosi retroscena sulla volontà del calciatore.

Tornando sulla questione Paredes, il noto giornalista Gaston Edul di Tyc Sports ha confermato nel corso della trasmissione radiofonica il desiderio di Paredes di tornare al Boca: “Lo dico chiaramente. Paredes ha detto all’allenatore Gago che vuole venire ora al Boca Juniors. Ha parlato due giorni fa con Riquelme e gli ha confermato questa decisione di vita, lo ha già detto anche alla famiglia, ai compagni di squadra e anche ai nuovi acquisti del Boca. Bisogna vedere se la trattativa andrà in porto, ma io non ho dubbi sul fatto che Paredes voglia tornare”.

Fonte: Olga

“Leandro Paredes le dijo a Gago que quiere ir a Boca ahora. Habló con Riquelme hace dos días y le dijo: ‘Quiero sumarme al plantel ahora’” Gastón Edul sobre la posible llegada del campeón del mundo al fútbol argentino. pic.twitter.com/UJtOEHnCy7 — OLGA (@olgaenvivo) January 31, 2025

Del possibile ritorno di Leandro Paredes al Boca Juniors ne ha parlato anche il commissario tecnico dell’Argentina Lionel Scaloni.

Ti piacerebbe vedere Paredes al Boca?

“Gli voglio bene come se fosse mio fratello. Noi abbiamo sempre agito nello stesso modo con i ragazzi che hanno lasciato un club per trasferirsi in un altro. Non ci facciamo coinvolgere in queste dinamiche di mercato e valutiamo altre cose. A noi interessa come giocano a prescindere dal campionato e dal club in cui si trovano. Noi valutiamo le prestazioni in campo, le decisioni personali e sportive spettano a loro”.

Fonte: dsports