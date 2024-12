Calciomercato Roma: incontro ad Istanbul tra il Galatasaray e l’agente di Dybala, la Joya apre al trasferimento. Il vicepresidente del club: “So che ci sono contatti”

A pochi giorni dalla rivoluzione annunciata dai Friedkin, nessun giocatore della Roma è stato esentato da una possibile cessione. Tra tutti anche Paulo Dybala, già vicino all’addio in estate. La Joya a fine anno potrebbe a prescindere lasciare la Capitale, e su di lui è piombato il Galatasaray.

21:58 – Come rivelato da Florian Plettenberg, giornalista di Sky Sport Deutschland, il Galatasaray sta spingendo per assicurarsi Dybala con la formula del prestito o a titolo definitivo: i contatti tra il club turco e l’entourage dell’argentino sono stati avviati ma non è iniziata alcuna trattativa con la Roma. L’affare è ancora nella fase preliminare ma il calciatore avrebbe aperto al trasferimento in Turchia.

??? Understand @GalatasaraySK are now pushing to sign Paulo #Dybala ✔️

The 31-year-old striker from AS Roma is a transfer target in the winter to replace the injured Mauro Icardi.

Talks have started. Dybala is said to be open to the move. No negotiations between the clubs… pic.twitter.com/Pkz8E2hL8Q

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) December 17, 2024