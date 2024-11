ROMA-BOLOGNA: le formazioni UFFICIALI. Pisilli e Soulé sulla trequarti, El Shaarawy parte titolare. Pellegrini e Zalewski in tribuna

La Roma di Ivan Juric non può più sbagliare e oggi alle ore 15 affronta allo Stadio Olimpico il Bologna di Vincenzo Italiano nel match valido per la dodicesima giornata di Serie A. I giallorossi stanno vivendo un periodo di enorme difficoltà e il dodicesimo posto in classifica fotografa il momento negativo, mentre i felsinei sono noni a quota 15 punti (+2 sui capitolini).

Davanti a Svilar ci sarà la linea difensiva composta da Mancini, Ndicka e Angelino; a destra giocherà Celik, a sinistra invece spazio a El Shaarawy (Zalewski in tribuna per febbre). A centrocampo dovrebbe giocare la coppia Koné-Cristante, mentre sulla trequarti Soulé e Pisilli agiranno alle spalle di Dovbyk. Non convocato Dybala a causa di un fastidio, Pellegrini in tribuna a causa di un risentimento muscolare accusato in allenamento.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA: Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Cristante, Koné, El Shaarawy; Soulé, Pisilli; Dovbyk.

A disp.: Marin, Ryan, Abdulhamid, Hummels, Dahl, Sangaré, Paredes, Le Fée, Baldanzi, Shomurodov.

All.: Juric.

BOLOGNA: Skorupski; De Silvestri, Beukema, Lucumì, Miranda; Pobega, Freuler; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Castro.

A disp:

All.: Italiano.

Arbitro: Manganiello. Assistenti: Raspollini-Di Gioia. IV Uomo: Piccinini. VAR: Meraviglia. AVAR: Marini.