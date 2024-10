Roma-Inter, SVILAR: “Dispiaciuto per il risultato e i tifosi. Stiamo giocando bene da diverse partite ma la palla non vuole entrare”

Mile Svilar, portiere della Roma, ha parlato ai microfoni dei cronisti al termine della partita contro l’Inter, valida per l’ottava giornata di Serie A e terminata con il punteggio di 0-1 grazie alla rete di Lautaro Martinez al 60′. Ecco le sue parole.

SVILAR A DAZN

In una piazza non facile ti stai confermando una certezza nel ruolo in Serie A, continua così…

“Grazie mille, ma non ho molto da dire. Sono dispiaciuto per il risultato. Come portiere fai una bella gara, ma senza non vinci è come se non avessi fatto niente”.

La Roma ha messo in campo tutto quello che poteva. Adesso com’è l’atmosfera nello spogliatoio?

“Oggi dopo la partita siamo stati tutti zitti e dispiaciuti, un po’ arrabbiati. è un gruppo di ragazzi buoni e calciatori forti. Meritiamo di più ma a volte la palla non vuole entrare, per questo sono dispiaciuto. Da diverse partite stiamo giocando bene, ma la palla non vuole entrare. Il dio del calcio sta decidendo che la Roma non va bene. Prima della gara avevamo una grande opportunità di fare bene, abbiamo un gruppo forte con bravi ragazzi. Siamo dispiaciuti per la gente, per non avergli dato il regalo che meritavano”.

SVILAR AI CANALI UFFICIALI DEL CLUB

“Abbiamo avuto delle occasioni ma non abbiamo fatto gol, è un peccato”.

Roma sfortunata, al primo episodio viene colpita.

“Molto sfortunata nelle ultime settimane. Creiamo occasioni ma la palla non vuole entrare, mi dispiace”.