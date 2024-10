Monza-Roma, JURIC: “Prestazione di alto livello, deluso per risultato e rigore. Si può fare un grandissimo lavoro”

Dopo la sconfitta in Europa League la Roma fa tappa a Monza per la settima giornata di campionato: termina 1-1, alla rete di Dovbykrisponde il gol di Mota. Dopo la partita il tecnico giallorosso Ivan Juric ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

POSTPARTITA

JURIC A SKY SPORT

Non so se vuole partire dal match o dall’episodio del rigore commentato da Ghisolfi.

“Penso che la mia Roma abbia fatto una grande partita, creando tantissime palle gol ed era da tanto che non lo vedevamo. Sicuramente bisogna diventare più bravi e metterla dentro, ma abbiamo concesso molto poco. Tutto il resto penso sia nello sviluppo del gioco, ho visto una bellissima Roma, normalmente questa partita la vinci, in questo momento gira un po’ così e il rigore completa l’opera. Per me comunque prestazione di alto livello”.

Cosa si poteva evitare sul gol subito?

“Quando subisci gol fai errore, magari serviva fare una diagonale in più, dispiace perché oggi abbiamo fatto pochissimi errori”.

Tanta fatica per sbloccarla, dopo il vantaggio subite gol dopo pochi minuti. Forse questo ti ha fatto più rabbia?

“Capita, ma non abbiamo cambiato atteggiamento, non avevamo sensazione dalla panchina di poter prendere gol. Poi abbiamo ricominciato a creare occasioni fatte bene, dispiace non vincere questo tipo di partite, nessuno ha messo in difficoltà il Monza come noi. Poi bisogna essere lucidi nell’ultimo passaggio, ci è mancata l’occasione finale perché abbiamo creato tantissimo”.

Un mini bilancio di queste prime settimane? Cosa dobbiamo aspettarci ora?

“Abbiamo fatto sette punti in campionato ma erano giusti nove, secondo me abbiamo alzato il livello. La squadra gioca bene, si esprime bene, vedo tantissime belle cose. La squadra ha potenziale, con giovani su cui si può lavorare e la vecchia guardia. Tutti possono alzare il livello ma io vedo cose giuste, oggi abbiamo sofferto solo i lanci avanti per Djuric ma tutti li soffrono. È rientrato anche Zalewski, abbiamo un bel mix e secondo me si può fare un grandissimo lavoro”.

JURIC A DAZN

La squadra le è piaciuta oggi?

“Abbiamo fatto una bellissima prestazione dal punto di vista difensivo e del gioco, abbiamo creato tantissime occasioni. L’unico neo è che siamo arrivati 7/8 volte davanti la porta e non abbiamo concretizzato. Abbiamo concesso solo 3 tiri, è un peccato… La squadra ha interpretato la partita in modo eccellente, vedo margini di miglioramento fantastici. Ho visto belle cose, sono molto soddisfatto per la prestazione ma allo stesso tempo molto deluso per il risultato e per il rigore non fischiato. I ragazzi e i tifosi meritavano la vittoria”.

Come ha scelto Soulé titolare?

“Buona gara. A volte può fare meglio, come tutti i giovani. Oggi sono stati tutti positivi. Mi dispiace per El Shaarawy, è importante per noi. Soulé ha fatto cose belle e cose da migliorare. Zalewski, Baldanzi e Pisilli sono entrati con grandissima energia e ci hanno dato tanto”.

Che difficoltà ha incontrato fino a oggi? Su cosa lavorerà in questa sosta?

“La squadra ha alzato il livello sia in difesa sia a livello di gioco. Abbiamo grandissimi margini di miglioramento, la squadra percepisce velocemente ciò che chiedo. Abbiamo fatto 7 punti in 3 partite, dal punto di vista ambientale non è facile ma abbiamo grande voglia di cambiare questa situazione e oggi l’abbiamo dimostrato. Vogliamo ricambiare i fischi con gli applausi, i ragazzi se lo meritano. Già ora vedo cose molto interessanti”.

Potete migliorare sul mantenere l’intensità per tutta la partita.

“Oggi la nostra unica difficoltà era il lancio lungo su Djuric e le sue spizzate per Maldini. Abbiamo finito la partita in crescendo, eravamo superiori al Monza. Ci vuole tempo ma la squadra è stata molto intensa. Angelino e Celik hanno giocato tutte le partite con un’intensità pazzesca, devo fare i complimenti a questi ragazzi. A Trigoria abbiamo tutto per recuperare bene dagli sforzi. Da 3 punti ora siamo a 10, siamo fiduciosi per il futuro”.