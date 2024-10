HUMMELS: “Mi sento in forma e sono pronto per giocare. Contro la Dinamo Kiev sarò titolare”

[…] Nella giornata di giovedì Mats Hummelsha partecipato all’evento con i partner della Roma raccontando questo suo primo mese in giallorosso, ma soprattutto svelando ai pochi fortunati che lo hanno incrociato lontano dal palco il suo probabile rientro in campo: “È un peccato essere stato male la scorsa settimana – ha rivelato -. Avevo la febbre e non sono riuscito a partire per Monza, dove avrei giocato titolare. Mi sento in forma, sto bene per giocare e sono pronto. Difficilmente scenderò in campo titolare contro l’Inter, ma giocherò senz’altro contro la Dinamo Kiev”.

Quattro giorni dopo i nerazzurri quindi toccherà a lui guidare il reparto giallorosso nella partita di Europa League che si disputerà all’Olimpico. Un’occasione per farsi conoscere dai nuovi tifosi che aspettano di vederlo in campo, un’occasione per esordire in maniera un po’ più soft rispetto a una sfida in trasferta. […]

Per quanto riguarda invece la città, c’è poco da dire, se ne è subito innamorato. “Trastevere è il mio quartiere preferito, mi piace davvero tanto passeggiare lungo le sponde del Tevere e respirare la storia di questa città. I vicoli, i tifosi, il cibo… Mi piace tutto. Buona la pasta, e se devo scegliere dico la carbonara. È eccezionale“.

Fonte: corsport