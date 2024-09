UFFICIALE: il Friedkin Group acquista le quote di maggioranza dell’Everton. Un portavoce: “Lieti di diventare i custodi di questo iconico club” (COMUNICATO e FOTO)

Clamoroso ritorno di fiamma del Friedkin Group per l’acquisizione dell’Everton. Il gruppo statunitense era stato a un passo dall’acquisto del club di Liverpool già alcuni mesi fa ma le parti non avevano trovato l’accordo definitivo. Segui tutti gli aggiornamenti in diretta.

15:08 – Ora è ufficiale: il Friedkin Group ha raggiunto un accordo con la Blue Heaven Holdings per l’acquisizione delle quote di maggioranza dell’Everton. Ecco la nota: “Blue Heaven Holdings e The Friedkin Group confermano di aver raggiunto un accordo sui termini della vendita della quota di maggioranza di Blue Heaven Holdings nell’Everton Football Club. La transazione è soggetta all’approvazione della Premier League, della Football Association e della Financial Conduct Authority. Un portavoce del Gruppo Friedkin ha dichiarato: ‘Siamo lieti di aver raggiunto un accordo per diventare custodi di questa iconica squadra di calcio. Siamo concentrati sull’ottenimento delle autorizzazioni necessarie per completare l’acquisto. Non vediamo l’ora di dare stabilità al club e di condividere la nostra visione per il futuro, compreso il completamento del nuovo stadio dell’Everton a Bramley-Moore Dock'”.

15:06 – Come svelato dal sito, il Friedkin Group ha raggiunto l’accordo totale per l’acquisto dell’Everton. Il gruppo statunitense acquista tutte le quote appartenenti all’attuale presidente Farhad Moshiri e investe ulteriore denaro per diminuire i debiti del club. Il processo di approvazione durerà circa 12 settimane e garantirà stabilità per il futuro.

11:40 – La famiglia Friedkin è vicina all’acquisizione dell’Everton, club di Premier League in grave crisi finanziaria. Secondo quanto riportato dal periodico americano, infatti, l’accordo tra il gruppo texano e Farhad Moshiri, attuale proprietario che detiene il 94% del club, è in fase avanzata. I Friedkin sono tornati alla carica dopo il fallimento della trattativa tra il club di Liverpool e 777 Partners, superando anche la concorrenza del magnate americano John Textor, il quale avrebbe prima dovuto vendere le proprie quote nel Crystal Palace. Il regolamento, infatti, vieta ad un proprietario di possedere azioni in più di una squadra di Premier League. Dopo Roma e Cannes, dunque, la famiglia Friedkin è pronta a sbarcare anche in Inghilterra.

