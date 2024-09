Roma-Udinese, i motivi della protesta della Curva Sud: “La contestazione nasce da una società assente diventata una continuazione della gestione Pallotta” (FOTO)

Mancano pochi giorni a Roma-Udinese, match di esordio di Ivan Juric sulla panchina giallorossa. La notizia dell’esonero di Daniele De Rossi, non è ovviamente stato digerito da parte della Curva Sud che ieri aveva deciso di annunciare la protesta. Per i primi 30 minuti della partita contro i friulani, infatti, la Sud resterà fuori dallo stadio. Da poco, sul profilo Instagram di Lorenzo Contucci sono stati resi noti i motivi che hanno portato il gruppo romanista ad annunciare la protesta:

“La contestazione che la Curva Sud invita ad estendere a tutti i settori nasce dalle ultime vicende dell’A.S. Roma, una Società assente, che non ha mai preso posizione per difendere i suoi tifosi e che sembra essere diventata una continuazione della gestione Pallotta, dal cui stemma ancora non riusciamo a liberarci. Dai giocatori si pretende il massimo dell’impegno. Non è questione di vincere o perdere ma di dare tutto per la gente che li segue facendo grandi sacrifici. TUTTI I SETTORI FUORI PER TRENTA MINUTI, RIPRENDIAMOCI LA NOSTRA ROMA”.

