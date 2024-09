Roma-Athletic, DOVBYK: “Deluso per il pareggio. Normale avere qualche difficoltà all’inizio, ma ora mi sto ambientando e le cose vanno sempre meglio”

Allo Stadio Olimpico la Roma pareggia 1-1 contro l’Athletic nel match valido per la prima giornata della first phase dell’Europa League e al termine della partita Artem Dovbyk ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti. Ecco le parole del centravanti giallorosso.

DOVBYK A SKY SPORT

Terzo gol in tre partite, un po’ di delusione per il gol subito nel finale…

“Sì, c’è un po’ di delusione, non era quello che volevamo. Continueremo allo stesso modo”.

Dopo qualche difficoltà ora le cose vanno meglio.

“All’inizio c’è stato un po’ di ambientamento, ora mi sto adattando al nuovo ambiente e ai nuovi compagni. È normale avere un po’ di difficoltà quando arrivi in una squadra nuova e in un nuovo campionato, c’è bisogno di un po’ di tempo per trovare il tuo spazio in campo. Ora mi sto adattando anche al nuovo allenatore e le cose stanno andando sempre meglio”.