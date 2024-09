Genoa-Roma, ANGELINO: “Nella ripresa abbiamo perso calma ed equilibrio”

Delusione finale per la Roma a Marassi: nella quarta giornata di Serie A, alla ripresa del campionato, i giallorossi pareggiano per 1-1 sul campo del Genoa, che sigla il pari proprio nel finale. Dopo la partita Angelino ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

ANGELINO IN CONFERENZA STAMPA

“Nella prima parte abbiamo controllato di più la partita, avevamo risolto i problemi che il Genoa stava cercando di crearci. Nella seconda parte abbiamo perso molto di più la palla, abbiamo perso la calma e l’equilibrio del primo tempo. Alla fine hanno messo un pallone in mezzo, in una delle poche occasioni in cui non siamo riusciti a contrastarli, e ci è costato tre punti”.

Quanto state lavorando sulle difesa a 3 e come ti trovi da braccetto di sinistra?

“Durante la settimana lavoriamo molto per essere a nostro agio nel ruolo che ciascuno deve ricoprire, tra i due braccetti sono quello più offensivo e quello che può operare anche da quinto. Bisogna adattarsi e io sono pronto ad aiutare la squadra dove serve. Adesso tocca continuare a lavorare e a restare uniti”.

Dopo questo avvio altalenante state sentendo la pressione in vista delle prossime partite?

“Anche se non fosse così, siamo la Roma e siamo destinati a lottare per le posizioni più alte. A noi fa male non poter ripagare il sostegno e l’affetto dei nostri tifosi, per il momento non ci stiamo riuscendo. Dobbiamo farlo al più presto e dobbiamo raggiungere i nostri obiettivi”.