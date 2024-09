Calciomercato Roma, affare Zalewski: nuovo ‘no’ ai turchi, finirà fuori rosa. Hatipoğlu (membro ammin. Galatasaray): “Abbiamo concluso la trattativa”

La questione Zalewski non è ancora chiusa, in un senso o nell’altro. Dopo il saliscendi di ieri, oggi sarà per forza di cose la giornata risolutiva vista la chiusura del calciomercato in Turchia questa sera. Gli emissari del Galatasaray sono tuttora a Roma, pronti ad un ultimo tentativo per completare l’affare.

15:30 – İbrahim Hatipoğlu, membro del Consiglio di Amministrazione del Galatasaray, ha parlato del Zalewski: “Abbiamo concluso le trattative con Nicola Zalewski ieri sera. La notizia che è uscita è completamente falsa. Gli italiani stanno agendo in modo pianificato”.

12.55 – Dopo il fallimento della trattativa per Zalewski, a poche ore dalla fine del mercato, il direttore dell’area tecnica del Galatasaray, Cenk Ergun, ha rassegnato le proprie dimissioni con effetto immediato.

???? Galatasaray director Cenk Ergun has resigned with immediate effect. pic.twitter.com/34fhZhWtjX — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 13, 2024

12.40 – Il Galatasaray abbandona definitivamente la pista Zalewski e alle 13 lascerà Roma, come fa sapere Yagiz Sabuncuoglu. Direzione Germania, dove chiuderà per Ruben Vargas e Rolland Sallai.

? Galatasaray yönetimi Ruben Vargas ve Rolland Sallai transferlerini bitirmek için saat 13.00’te Roma’dan ayrılacak ve Almanya’ya uçacak. https://t.co/9MXPmhVcrY — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) September 13, 2024

12.05 – Come scrive Filippo Biafora, Zalewski ha rifiutato nuovamente la proposta del Galatasaray e la Roma, a questo punto, lo ha messo fuori rosa.

11.55 – Come scrive l’esperto di calciomercato, però, Zalewski continua a fare muro rispetto alla proposta del Galatasaray. Non si tratta di una questione economica, piuttosto l’esterno preferisce fare altre scelte.

10.30 – Il giornalista turco fa sapere come, dopo aver raggiunto un accordo con la Roma, la dirigenza del Galatasaray a mezzogiorno incontra l’agente di Zalewski e il giocatore per convincerli ad accettare l’offerta.