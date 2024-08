Trigoria: lite tra De Rossi e Cristante, separati dopo parole pesanti. Smentite dal club: normale discussione

Stando a quanto riportato su X dal giornalista Aurelio Capaldi della Rai, c’è stata una dura lite tra De Rossi e Cristante, con i due che sarebbero stati separati dopo uno scambio reciproco di parole pesanti.

Nel servizio andato in onda successivamente sulla Rai, si racconta come i due sono arrivati addirittura alle mani prima di essere separati. Sono volate parole grosse, con un riferimento a Paredes, non meglio specificato nel servizio.

Poco dopo arriva la precisazione dalla Roma, che parla di una normalissima discussione tra giocatore e allenatore, durata pochi istanti, senza che i due venissero alle mani come invece riportato.

Troppa tensione in casa Roma. Lite tra De Rossi e Cristante, separati dopo un reciproco scambio di parole pesanti. Citato anche Paredes, considerato molto vicino al tecnico giallorosso. I particolari nei tg di @RaiSport e @RaiNews — Aurelio Capaldi (@AurelioCapaldi) August 28, 2024

Secondo quanto ricostruito dal sito del quotidiano, il motivo del diverbio tra De Rossie Cristante sarebbe di natura tecnica. Durante la seduta di allenamento di oggi il centrocampista avrebbe perso un pallone e non sarebbe andato a recuperarlo con la voglia che chiede l’allenatore, che lo avrebbe ripreso sottolineando che quello che succede in allenamento poi si vede in campo. Da qui la risposta di Cristante e lo scambio di parole pesanti, in mezzo sarebbe anche finito Leandro Paredes considerato vicino al tecnico.

Fonte: ilmessaggero.it

