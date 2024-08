Calciomercato Roma: ‘no’ di Dybala all’Al Qadsiah. Resta in giallorosso

Ormai sembra solo questione di ore per la cessione a titolo definitivo di Paulo Dybalaall’Al-Qadsiah, con la Joya che lascerebbe quindi i colori giallorossi dopo sole due stagioni per approdare per la prima volta in Arabia. Come confermato da Gianluca Di Marzio in nottata si è concluso l’incontro tra i due club e l’agente del giocatore: le parti sarebbero molto vicine ma si continuerà a dialogare in giornata per arrivare alla chiusura definitiva. Qui gli aggiornamenti live.

LIVE

20.55 – Secondo il sito dell’esperto di mercato, Dybala ha deciso di restare alla Roma per amore dei tifosi giallorossi e per l’affetto che prova per la squadra. L’argentino, dunque, ha rifiutato 75 milioni di euro in tre anni e la sua decisione è già stata comunicata alla dirigenza della Roma.

Fonte: gianlucadimarzio.com

20:43 – Anche il giornalista argentino Gaston Edul conferma la permanenza di Dybala alla Roma.

Cambio de planes:

Paulo Dybala rechazó la oferta de Arabia Saudita y se queda en @OfficialASRoma. pic.twitter.com/4wBIKVgBmm — Gastón Edul (@gastonedul) August 22, 2024

20.35 – Secondo l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, la Roma non ha accettato le condizioni sul cartellino.

#Dybala: la #Roma non accetta le condizioni sul cartellino — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) August 22, 2024

20.30 – Paulo Dybala dice ‘no’ all’Al Qadsiah e resta alla Roma. Lo riportano varie fonti da Di Marzio a Romano.

Clamoroso Dybala dice no e resta alla @OfficialASRoma @SkySport — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 22, 2024

??? BREAKING: Paulo Dybala STAYS at AS Roma. The bid from Al Qadsiah has been REJECTED. pic.twitter.com/H4lnV4gOgt — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 22, 2024

E l’argentino su Instagram pubblica un video dando appuntamento ai tifosi per domenica sera all’Olimpico quando si disputerà Roma-Empoli: “Grazie Roma. Ci vediamo domenica”.

https://www.instagram.com/reel/C–3GtjK9pm/?utm_source=ig_web_button_share_sheet