Calciomercato Roma: molto vicino Abdulhamid per la fascia destra

Arrivano importanti novità per quanto riguarda la fascia destra di difesa giallorossa. Secondo l’esperto di mercato infatti sarebbe molto vicino il terzino Saud Abdulhamid dell’Al-Hilal. Classe 1999 nel giro della nazionale saudita, la scorsa stagione ha totalizzato 51 presenze, 4 gol e 9 assist.

Fonte: gianlucadimarzio.com

Secondo il giornalista Santi Aouna di ‘footmercato.net’ la Roma e l’Al-Hilal stanno chiudendo la trattativa per il trasferimento di Abdulhamid in giallorosso: il terzino dovrebbe firmare un contratto fino al 2028.

???? #SPL |

? Al-Hilal and AS Roma are close to an agreement for Saud Abdulhamid

? Permanent deal

✍️ Contract valid until June 2️⃣0️⃣2️⃣8️⃣https://t.co/iCIHesNi6upic.twitter.com/4FYgfkZtWc

— Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 14, 2024