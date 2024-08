Calciomercato Roma, contatti col Milan: idea scambio Abraham-Saelemaekers. Nessuna trattativa col West Ham per l’inglese

Negli ultimi giorni di calciomercato, che chiuderà il 30 agosto in serata, potrebbe riaprirsi la possibilità di un trasferimento di Tammy Abraham al Milan dopo l’interessamento dei rossoneri per il centravanti inglese nei mesi scorsi. Di seguito tutti gli aggiornamenti:

LIVE

23.10 – Altre conferme sull’asse Roma-Milan: in piedi l’idea di scambio tra Abraham e Saelemaekers. La possibilità si verificherà se i rossoneri troveranno una soluzione per il futuro di Luka Jovic. Lo riporta l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio.

Idea di scambio tra @OfficialASRoma e @acmilan: i nomi sono Tammy #Abraham e Alexis #Saelemaekers — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 27, 2024

23.05 – Come aggiunge il giornalista di ‘Sportitalia‘ Gianluigi Longari, il Milan non ha posto in lista e, quindi, dovrebbe valutare un’uscita contestuale all’arrivo di un giocatore. Saelemaekers è un profilo apprezzato a Trigoria.

Per #Abraham vale sempre il gradimento del #Milan. I rossoneri non hanno posto in lista, e dovrebbero quindi valutare una uscita contestuale all’arrivo di un nuovo giocatore. Come raccontato da @MilanNewsit#Saelemaekers è un profilo apprezzato dalla #Roma. https://t.co/8SdUU7VTvK — Gianluigi Longari (@Glongari) August 27, 2024

22.57 – L’esperto di mercato Fabrizio Romano aggiunge che non si registra nessuna trattativa tra Roma e West Ham per Abraham nonostante le indiscrezioni precedenti: il club inglese non sta lavorando per riportare in Premier l’attaccante ex Chelsea.

???????? AC Milan remain in talks with AS Roma for Tammy Abraham, on top of the list since July… but still trying to involve one player in the deal. NO talks with West Ham despite reports, West Ham are currently not working on Tammy deal. pic.twitter.com/FByE1wPaB6 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 27, 2024

22.56 – Il giornalista di ‘Relevo‘ Matteo Moretto rilancia la notizia: Milan e Roma sono in contatto per Tammy Abraham e la possibilità di un trasferimento dell’attaccante in rossonero non è mai tramontata, adesso le parti stanno cercando di capire come avanzare e i dialoghi sono in corso. La chiave è l’inserimento di una contropartita tecnica nell’affare e si discute di Saelemaekers.

Milan e Roma in contatto per Tammy Abraham. La possibilità non è mai tramontata e adesso le parti stanno cercando di capire come avanzare. Dialoghi in corso. L’inserimento di una contropartita tecnica nell’affare è una chiave. Si discute di Alexis Saelemaekers, come… https://t.co/Kbs0ITcxvr — Matteo Moretto (@MatteMoretto) August 27, 2024

22.40 – Potrebbe riaprirsi la possibilità di Abraham al Milan. Secondo il giornalista di ‘MilanNews.it’ Antonio Vitiello, è andata in scena una nuova telefonata tra le parti. Alla Roma, inoltre, piace l’idea di inserire Alexis Saelemaekers nell’affare.