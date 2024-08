Cagliari-Roma, PELLEGRINI: “È mancato il gol. Dybala è un ragazzo eccezionale, era tranquillo”

Inizia con un pareggio il cammino della Romain campionato: i giallorossi pareggiano 0-0 in casa del Cagliari nella prima giornata di Serie A. Dopo la sfida il capitano giallorosso, Lorenzo Pellegrini, ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

PELLEGRINI A RAI SPORT

Cosa è mancato per dare la sterzata decisiva?

“Il gol, è mancato quello. A parte questo credo che ci siano state tante cose positive sulle quali abbiamo lavorato, come l’equilibrio che abbiamo cercato di avere. Nel finale cercando di sbilanciarci è normale che si possa rischiare qualche contropiede, ma c’è da dire che quando loro ripartivano ho visto tutti i miei compagni correre all’indietro con la voglia e con l’intensità di chi non vuole perdere ed è fondamentale”.

Come hai visto Dybala?

“Lo vedo sempre molto bene, molto tranquillo. Paulo è un ragazzo eccezionale, oltre ad essere un giocatore fenomenale. Sa cosa penso di lui, ma sono un suo compagno e un suo amico, quindi è normale che ci siano cose sue e della società e rimangono tali”.

State facendo qualcosa per farlo rinunciare o deciderà da solo?

“Credo che siano cose talmente personali che sia giusto che valuti con la sua testa. Sa benissimo che per qualsiasi cosa può contare su di me e su tutti i suoi compagni. Come ho detto prima, è un ragazzo eccezionale. Voi conoscete il calciatore, il ragazzo è eccezionale come il calciatore e può contare su di noi”.

Come vi siete trovati con Soulé, Dybala e Dovbyk in campo insieme?

“Quando la qualità si alza è normale che ci si trova bene, si riesce bene a giocare a calcio ed è quello che vogliamo fare e mostrare. C’è anche un discorso di equilibrio, su cui abbiamo lavorato tanto. Anche a me piace tantissimo avere intorno giocatori così forti, è più bello e più facile anche giocare, ma in una stagione con tante partite c’è chi valuterà al meglio tutte le situazioni, chi far giocare e chi no”.