BARNSLEY-ROMA 0-4: buona la prima in Inghilterra, a segno anche Dybala e Soulé (VIDEO)

Buona la prima in Inghilterra: la Roma batte il Barnsley nel primo test della seconda parte del ritiro estivo. Al St George’s Park i giallorossi vincono contro i rivali per 4-0: a segno Le Fée, Pisilli, Dybala e Soulé. Senza Paredes e Baldanzi (entrambi in tribuna), Dovbyk e Shomurodov (attesi in serata in Inghilterra) De Rossi sceglie Ryan in porta, tendendo a riposo Svilar, Sangaré, Kumbulla, Ndicka e Angelino nella linea a 4 difensiva, Le Fée e Pellegrini a centrocampo con Darboe in regia. Davanti spazio a Joao Costa e Zalewskia supporto di Abraham. La Roma passa subito in vantaggio al 2′ di gioco grazie a Le Fée, servito da un cross di Zalewski. Da segnalare nel primo tempo i tentativi di Pellegrini dalla distanza e il palo centrato da Ndicka su corner.

Nella ripresa il tecnico giallorosso cambia, lasciando in campo solo Ryan: Celik, Smalling, Mancini e Dahl in difesa, Bove, Cristante, Pisilli a centrocampo, mentre in attacco spazio a Soulé, Dybala ed El Shaarawy. Da Dybala a Soulé fino al tentativo con lo scavino di El Shaarawy la Roma è subito pericolosa, ma il raddoppio arriva al 65′ con il colpo di testa di Pisilli, servito da Cristante. Al 68′ Soulé innesca Dybala che cala il tris con il cucchiaio e all’83’ l’ex Frosinone firma la prima rete in giallorosso con un gran gol di sinistro. Poker della Roma sotto gli occhi della CEO Lina Souloukou e del ds Florent Ghisolfi.

IL TABELLINO

ROMA 1° TEMPO: Ryan; Sangaré, Kumbulla, Ndicka, Angelino; Le Fée, Darboe, Pellegrini; Joao Costa, Abraham, Zalewski.

ROMA 2° TEMPO: Ryan; Celik, Smalling, Mancini, Dahl; Bove, Cristante, Pisilli; Soulé, Dybala, El Shaarawy.

A disp.: Svilar, De Marzi, Marin, Nardin, Solbakken.

All.: De Rossi.

BARNSLEY: Flavell, Pines, Lopata, Gent, Yoganathan, Dyer, Bland, Lofthouse, Nzondo, Chapman, McCarthy.

A disp.: Nejman, Barrett, James, Farrell, Wilson, McCann, Pickard, Makiessi.

All.: Clarke.

Arbitro: C. Pawson. Assistenti: G. Fyvie-C. Gough. IV uomo: D. Dutton.

Reti: 2′ Le Fée (R), 65′ Pisilli (R), 68′ Dybala (R), 83′ Soulé (R).

