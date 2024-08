ABDULHAMID: “Non avrei rifiutato la Roma per alcun motivo, Mancini mi ha consigliato di venire qui. Maicon il mio idolo” (VIDEO)

Un nuovo rinforzo per la fascia destra: la Roma e Daniele De Rossi accolgono SaudAbdulhamid, giocatore arrivato a titolo definitivo dall’Al-Hilal. Dopo visite mediche, firma e ufficialità il classe 1999 ha rilasciato la prima intervista ai canali del club giallorosso:

Benvenuto Saud, come ti senti? Sei felice di essere qui?

“Sono molto felice e grato di essere qui come nuovo giocatore della Roma. Ringrazio il club, la famiglia Friedkin e i tifosi per la fiducia nei miei confronti. Se Dio lo vorrà, spero di soddisfare le aspettative di tutti”.

Per quale motivo hai scelto Roma e l’AS Roma?

“L’AS Roma è un grande club. Quando è arrivata l’offerta ero senza parole e non l’avrei rifiutata per alcun motivo”.

Cosa ti aspetti da questa stagione? Come ti immagini la Serie A?

“Onestamente essere qui è un grande successo personale. Spero di dare il 100% e che in Arabia siano tutti fieri delle mie prestazioni”.

Hai giocato in Arabia con Neymar, Milinkovic, Mitrovic e Ruben Neves. Cosa hai imparato da questi campioni?

“Ho imparato tanto da loro. Come hai detto, sono grandi stelle. Mi hanno insegnato molto: la professionalità e la loro mentalità. Ho appreso molto da loro”.

Roberto Mancini ha parlato molto bene di te. Senti ancora più responsabilità per questo?

“Certo. Mancini è un grande allenatore. Mi ha consigliato di scegliere la Roma. Grazie a Dio ho potuto accettare questa sfida. Se Dio lo vorrà, farò del mio meglio qui”.

I tifosi sui social media sono incuriositi dalle tue doti, ne parlano. Puoi descriverti come calciatore?

“La mia caratteristica migliore è la rapidità, spero di migliorare ancora. Il mio obiettivo principale è rendere felici tutti i tifosi”.

Hai già parlato con Daniele De Rossi? Come ti immagini la sua idea di calcio?

“Onestamente lui è stato un grande calciatore, era unico. Ho parlato un po’ con lui e mi ha dato qualche consiglio. Spero di dare il massimo per soddisfare le aspettative di tutti”.

Chi è il tuo idolo calcistico?

“Ce ne sono tanti. Scelgo Maicon, visto che ha giocato nella Roma. Lui è una vera leggenda”.

Per quale motivo hai scelto il nome ‘Saud’?

“Penso che il nome ‘Saud’ sia migliore, è più facile per tutti”.

Sorridi sempre, qual è il tuo segreto?

“Onestamente non mi piace essere triste. Mi piace essere felice e sorridere. Sorrido quasi sempre”.

Come ti aspetti lo Stadio Olimpico?

“Penso che sarà straordinario. Ho visto qualche foto dei tifosi allo stadio… È fantastico e non vedo l’ora di vederlo di persona”.

Le tue esultanze sono sempre particolari. Hai già delle nuove idee?

“Se Dio vorrà, vi farò vedere qualche nuova esultanza”.

Come pensi che sarà vivere a Roma?

“Mi adatterò all’Europa rapidamente, dopo il trasferimento dall’Arabia all’Italia. Per me è qualcosa di nuovo, un grande cambiamento. Spero di adattarmi rapidamente a questa nuova vita”.

Un messaggio finale per i tifosi?

“Non vedo l’ora di incontrarli. I tifosi della Roma sono fantastici e sono entusiasta di conoscerli. Forza Roma”.

Daniele De Rossi abbraccia un nuovo rinforzo sulla fascia destra: Saud Abdulhamid,sbarcato ieri nella Capitale, è ufficialmente un nuovo giocatore della Roma. Lo comunica il club giallorosso con un video e una nota:“L’AS Roma è lieta di annunciare l’acquisto a titolo definitivo di Saud Abdulhamid dall’Al-Hilal.

Esterno destro – classe 1999 – può agire anche sul versante mancino. È un giocatore di spinta, con facilità di corsa e capacità di attaccare la fascia con pericolosità, arrivando a creare pericoli alla porta avversaria.

Lo testimoniano i dati statistici racconti nell’ultima stagione, in cui ha vinto il campionato da protagonista con l’Al-Hilal: ha contribuito a otto gol con 3 reti segnate e 5 assist forniti, in 32 apparizioni complessive nella Pro Saudi League.

In giallorosso, indosserà la maglia numero 12. Si tratta del primo calciatore saudita della storia della Serie A.

Benvenuto a Roma, Saud!”

Fonte: asroma.com

