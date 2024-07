Stadio Roma: domani alle 12 incontro tra Souloukou e Gualtieri. Presente anche Ryan Friedkin come segnale dell’impegno della proprietà

Novità importante per quanto riguarda il nuovo stadio della Roma a Pietralata. Secondo quanto svelato dal giornalista Filippo Biafora de Il Tempo, domani alle ore 12 andrà in scena un incontro tra il club giallorosso e il sindaco Roberto Gualtieri. A rappresentare la società capitolina ci saranno Lina Souloukoue Ryan Friedkin. Durante l’incontro la Roma mostrerà al Comune il design dell’impianto e verrà fatto un punto sull’intero progetto.

Come trapela da Trigoria, è confermato l’incontro di domani alle ore 12 tra il sindaco Gualtieri e i vertici della Roma, tra cui Ryan Friedkin e Lina Souloukou. L’appuntamento rappresenta un passo significativo nella realizzazione dell’impianto più innovativo d’Europa e durante la riunione verranno affrontati numerosi temi: lo stato di avanzamento dei lavori, il supporto richiesto al Comune per l’accesso alle aree necessarie e la definizione del calendario degli eventi imminenti. Inoltre verrà esposto il design e un video del nuovo stadio, ma non si tratta della presentazione del progetto definitivo. La presenza di Ryan Friedkin rappresenta un forte segnale dell’ambizione e della dedizione della proprietà statunitense nei confronti del mondo giallorosso anche in vista dell’anno del centenario del club. L’impianto rispetterà la tradizione e sarà un valore aggiunto per la città di Roma: l’obiettivo dei Friedkin è infatti costruire un futuro brillante per la Roma, mantenendo al centro determinati valori.

Fonte: LaRoma24