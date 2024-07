Calciomercato Roma, fatta per l’arrivo a parametro zero di Ryan: martedì le visite mediche, contratto annuale con opzione per altri 2 anni

Altro colpo di mercato della Roma. I giallorossi hanno individuato in Mathew Ryan l’obiettivo principale per sostituire Rui Patricio e l’arrivo del portiere australiano classe ’92 sembra davvero imminente. Ecco tutti gli aggiornamenti in diretta sulla tratattiva.

23:30 – Come riportato dal giornalista de Il Messaggero Giuseppe Mustica, la Roma ha virato su Ryan poiché lo Standard Liegichiedeva 4 milioni per Bodart.

21:34 – Secondo quanto svelato da Fabrizio Romano, Ryan volerà a Roma lunedì e martedì svolgerà le visite mediche. Per il portiere è pronto un contratto annuale con opzione di prolungamento per ulteriori due stagioni.

??? AS Roma have agreed deal to sign Mathew Ryan as new backup goalkeeper. One year contract, two years as option for future. Ryan will fly to Rome on Monday in order to undergo medical tests on Tuesday. ?? pic.twitter.com/xmXgPJDQ6O — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 14, 2024

21:30 – Come riportato dal sito di Gianluca Di Marzio, la Roma ha raggiunto un accordo con Ryan e il portiere dovrebbe firmare il contratto tra martedì e mercoledì. Le parti stanno limando gli ultimissimi dettagli e successivamente il classe ’92 si legherà al club giallorosso.

20:40 – Arrivano conferme sull’arrivo di Ryanalla Roma. Come riportato dal giornalista Filippo Biafora de Il Tempo, il portiere australiano prenderà il posto di Rui Patricio e si trasferirà nella Capitale a parametro zero.

Mathew #Ryan sarà il nuovo vice Svilar dopo la scadenza del contratto di Rui Patricio. Il portiere arriva alla #ASRoma da svincolato dopo l’esperienza in Olanda. Conferme sul nome anticipato da @DiMarzio #calciomercatopic.twitter.com/fKp0FkYxZE — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) July 14, 2024

20:30 – Secondo quanto rivelato dal sito di Gianluca Di Marzio, i giallorossi hanno chiuso per l’arrivo a parametro del portiere australiano Mathew Ryan. Il classe 1992 andrà a ricoprire il ruolo di vice di Mile Svilar. L’estremo difensore, svincolatosi dopo l’ultima stagione all’AZ Alkmaar, vanta una carriera internazionale di rilievo, avendo difeso i pali della nazionale australiana per ben 92 volte. Il profilo di Ryan a Trigoria non è nuovo, dato che il portiere fu vicino ai capitolini già nel 2015.

