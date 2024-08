Calciomercato Roma, fatta per Dovbyk: 30.5 milioni più 5.5 bonus e il 10% sulla rivendita. Domani l’arrivo dell’attaccante in Italia e le firme (FOTO)

Roma-Dovbyk: conto alla rovescia. Si entra ormai nella fase caldissima della trattativa, con Ghisolfi a Girona per chiudere l’operazione. Qui i principali aggiornamenti.

21:00 – Gianluca Di Marzio svela le cifre finali dell’acquisto di Dovbyk: 30.5 milioni di euro più 5.5 di bonus e il 10% sulla futura rivendita, per un massimo garantito di 38.5 milioni.

20:40 – Intanto Alex Lundovsky, agente di Dovbyk, ha già ‘ufficializzato’ il trasferimento del bomber. Il procuratore ha infatti pubblicato una storia su Instagram in cui si vede la maglia della Roma con il nome del suo assistito e il numero 9 sulla schiena (attualmente di Tammy Abraham). Inoltre ad accompagnare la foto c’è l’iconica canzone “Mai Sola Mai” di Marco Conidi.

20:28 – Come riportato da Nil Solà, è fatta per il trasferimento di Dovbyk alla Roma per 40 milioni di euro tra parte fissa e bonus facilmente raggiungibili. Sarà la cessione più importante nella storia del Girona, che incasserà 32 milioni dato che possedeva l’80% del cartellino. Il restante 20%, invece, appartiene al Midtjylland.

✅? El @GironaFC acaba de tancar el TRASPÀS d’ARTEM DOVBYK a la Roma per 40 milions d’euros entre fixes i variables de FÀCIL compliment. Es converteix en la venda més important de la història del club, que tenia el 80% dels drets del davanter. 32M pel @GironaFC. @carruselpic.twitter.com/UQFrOdx0SM — Nil Solà (@Nilsola10) July 31, 2024

20:26 – Arriva anche il tanto atteso “Here we go” di Fabrizio Romano. Roma e Gironahanno raggiunto un accordo verbale per il trasferimento di Dovbyk sulla base di 30.5 milioni come parte fissa più 6 di bonus e il 10% sulla rivendita (per un guadagno totale di massimo 38.5 milioni). Il calciatore firmerà un contratto quinquennale e volerà verso Roma domani intorno all’ora di pranzo. Inoltre l’attaccante ha già messo ‘Mi piace’ al post del giornalista sul trasferimento alla Roma.

???? AS Roma will pay €30.5m fixed fee plus €6m add-ons for Artem Dovbyk. Girona will also have 10% sell-on clause up to maximum €38.5m guaranteed in case of future sale. …and Dovbyk already ‘likes’ the here we go, ready to travel. ⤵️? pic.twitter.com/hyKDjKUguz — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 31, 2024

??? Artem Dovbyk to AS Roma, here we go! Verbal agreement in place between clubs with Girona. Final details being sorted on €34m deal plus add-ons. Dovbyk only wanted AS Roma and he’s set to sign a five year deal. ??? Artem will fly to Roma tomorrow around lunch time. pic.twitter.com/njULK7Bg1C — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 31, 2024

20:25 – Come confermato da Matteo Moretto, Dovbyk andrà alla Roma per 33 milioni di euro più 5 di bonus e una percentuale sulla rivendita.

Artem Dovbyk se va a la Roma. El acuerdo con el Girona está cerrado por 33M€ + 5M€ en bonus + % de futura venta. https://t.co/1h41sLZYPS — Matteo Moretto (@MatteMoretto) July 31, 2024

20:16 – Come riportato dal portale che si occupa di calciomercato, la trattativa si è chiusa sulla base di 32 milioni di euro come parte fissa, a cui vanno aggiunti bonus e una percentuale sulla futura rivendita. Tra domani e dopodomani il calciatore arriverà in Italia per firmare il contratto: Dovbyk si legherà ai giallorossi fino al 30 giugno 2029 e percepirà 3.5 milioni più bonus a stagione.

